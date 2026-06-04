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НовостиВ мире4 июня 2026 10:23

AFP: Капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции

Во Франции освободили капитана незаконно задержанного танкера Tagor
Сергей КУДРИН
AFP: Капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции

AFP: Капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский капитан задержанного французскими ВМС танкера Tagor был освобожден из-под ареста. Эту информацию распространило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на прокуратуру Бреста.

Агентство, ссылаясь на заявление прокурора Стефана Келленберже, уточняет, что данное решение принято в рамках "продолжающегося обширного и сложного судебного разбирательства".

Прокурор также отметил, что судно остается в бухте Дуарнене департамента Финистер на основании "административного распоряжения". Какие основания были у Франции для задержания судна в нейтральных водах, и чем это законно обосновать - до сих пор не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что французские власти задержали танкер Tagor в международных водах у Бретани, обвинив его в принадлежности к "теневому флоту" России. Танкер под конвоем был направлен в залив Дуарнене. Макрон считает действия законными, Кремль называет их пиратскими.