AFP: Капитана танкера Tagor отпустили из-под стражи во Франции Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский капитан задержанного французскими ВМС танкера Tagor был освобожден из-под ареста. Эту информацию распространило агентство Agence France-Presse, ссылаясь на прокуратуру Бреста.

Агентство, ссылаясь на заявление прокурора Стефана Келленберже, уточняет, что данное решение принято в рамках "продолжающегося обширного и сложного судебного разбирательства".

Прокурор также отметил, что судно остается в бухте Дуарнене департамента Финистер на основании "административного распоряжения". Какие основания были у Франции для задержания судна в нейтральных водах, и чем это законно обосновать - до сих пор не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что французские власти задержали танкер Tagor в международных водах у Бретани, обвинив его в принадлежности к "теневому флоту" России. Танкер под конвоем был направлен в залив Дуарнене. Макрон считает действия законными, Кремль называет их пиратскими.