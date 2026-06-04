Минздрав: Три человека пострадали при взрыве газа в Новосибирске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске три человека, в том числе и подросток, пострадали при взрыве газа в кафе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на областной Минздрав.

"Три человека, в том числе подросток, эвакуированы в ожоговый центр областной больницы реанимационной бригадой центра медицины катастроф" - приводит пресс-служба слова главы ведомства Ростислава Заболоцкого.

По словам министра, состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Как писал сайт KP.RU, 8 мая в Чечне произошел взрыв газа в частном доме, в результате инцидента есть пострадавшие. В результате ЧП в жилище пожар. Возгорание было ликвидировано на площади в 100 квадратных метров. Из-за взрыва, по предварительной информации, пострадали четыре человека. Они были госпитализировали в ожоговое отделение.