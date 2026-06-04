Лантратова назвала актом терроризма удары ВСУ по Крыму Фото: REUTERS.

Омбудсмен по правам человека Яна Лантратова заявила, что ВСУ совершили очередную террористическую атаку, выпустив БПЛА по гражданским объектам Крыма.

«Украинские военные преступники нанесли очередные удары по мирным людям. По тем, кто не держал в руках оружие. По транспортной инфраструктуре. По пригородному поезду. По тем, кто ехал по своим делам. Удары по гражданским лицам и мирной инфраструктуре - очередной акт государственного терроризма», — резюмировала омбусмен в своем канале в «Максе».

Нужно отметить, что страны Запада никак не реагируют на преступные деяния киевского режима в Крыму и Старобельску. Напомним, ВСУ вначале нанесли удар по Джанкою, а потом атаковали электричку в Керчи. Есть погибшие и пострадавшие. Глава региона выразил соболезнование родным и ближним погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.