В Минфине рассказали, как могут использовать финансовые накопления «молчунов» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минфин России предлагает включить пенсионные накопления «молчунов» в систему долгосрочных сбережений. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2026 заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Это требует законодательного решения с тем, чтобы средства, которые сегодня есть в Соцфонде, в том числе «молчунов», могли бы использоваться по-другому», — резюмировал глава Минфина.

Необходимо сделать так, чтобы деньги работали как долгосрочные сбережения. Силуанов подчеркнул важность сделать так, чтобы их можно было наследовать и использовать в особых ситуациях. Силуанов заявил, что многие «молчуны» не знают о своих пенсионных накоплениях в Социальном фонде.

Ранее KP.RU сообщил, что в Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию россиянам. По словам парламентариев, это будет отличной поддержкой в конце года.