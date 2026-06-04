В Ростове-на-Дону главе подшипникового завода Дьяченко потребовали дать 4,8 года

В Ростове-на-Дону главы подшипникового завода Дьяченко потребовали дать 4,8 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону государственный обвинитель запросил реальный срок для генерального директора местного подшипникового завода ГПЗ-10 Александра Дьяченко. Бизнесмена хотят отправить в колонию на 4,8 года за хищение более двух миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор потребовал приговорить руководителя предприятия к четырем годам и восьми месяцам заключения общего режима. Помимо лишения свободы, гособвинение настаивает на штрафе в размере 700 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что группировка действовала при выполнении гособоронзаказа. По версии правоохранителей, собственники и должностные лица завода, включая бывшего замглавы Росстандарта, а также начальника военного представительства Минобороны РФ, накручивали цены на продукцию.

Выяснилось, что стоимость деталей была завышена в 3–8 раз. Таким образом сообщники похитили 2,2 миллиарда рублей, предназначенных для оборонки.

Это не единственное громкое дело о махинациях в госсекторе за последнее время. Ранее под стражу отправили экс-главу комитета по госзаказу Петербурга. Мужчину обвиняют в превышении полномочий: по данным следствия, он лоббировал интересы конкретных фирм при заключении контрактов. Сам бывший чиновник своей вины не признал.