Раскрыта самая полезная мука: в ней целый комплекс витаминов

Врач назвала муку, которая содержит максимум витаминов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Россиянам рассказали, какая мука полезнее всего для здоровья. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что многое зависит от способа обработки зерна. Чем меньше оно подвергалось переработке, тем больше ценных веществ сохраняется. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Чтобы сделать пшеничную муку высшего сорта, из которой обычно пекут белый хлеб и булочки, из зерна удаляют шелуху и зародыш, то есть именно те части, где сосредоточены минералы, витамины и клетчатка. Поэтому с точки зрения диетологии такую муку нельзя назвать очень полезной», – уточнила Кашух.

А вот цельнозерновая мука – лидер по полезным свойствам. По словам специалиста, она содержит витамины группы В, бета-каротин, магний, железо, селен и марганец, а также белок и пищевые волокна, которые поддерживают здоровье кишечника и иммунитет. Она подходит для повседневной выпечки и может стать основой более питательного рациона.

Кроме пшеничной цельнозерновой, врач посоветовала использовать альтернативные виды муки: гречневую, льняную, нутовую, рисовую и амарантовую. Они богаты белком, клетчаткой, минералами и полезными жирами.

Ранее в России впервые приняли государственный стандарт на муку с высоким содержанием крахмала. Новые требования вступили в силу в апреле 2026 года.