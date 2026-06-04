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НовостиЭкономика4 июня 2026 10:34

Под Якутском запустят огромный сортировочный центр параллельно с введением в эксплуатацию моста через Лену

На ПМЭФ-2026 власти Якутии Wildberries и согласовали сроки запуска сортировочного центра площадью 52 тысячи квадратов вблизи столицы региона
Сергей КУЗНЕЦОВ
Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА

Фото: пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)/Андрей СОРОКИН, ЯСИА

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча главы Якутии Айсена Николаева и основательницы Wildberries, руководителя компании RWB Татьяны Ким. Стороны подтвердили действие дорожной карты по возведению крупного сортировочного центра неподалеку от Якутска и уточнили отдельные детали этого инвестиционного проекта.

Соглашение между правительством республики и ООО «РВБ» (объединённая компания Wildberries & Russ) было подписано ещё в сентябре 2025 года. Инвестор планирует построить объект площадью 52 тысячи квадратных метров. Ключевое условие — синхронизировать ввод хаба в эксплуатацию с открытием долгожданного Ленского моста.

«Уверен, такая логистическая увязка даст мощный эффект для всей транспортной системы республики, ускорит доставку товаров и повысит доступность маркетплейса для жителей Якутии», – заявил Айсен Николаев.

Участники встречи обсудили механизмы активного вовлечения в реализацию проекта строительства сортировочного центра местных производителей стройматериалов и комплектующих. В их числе — АО «Жатайская судоверфь», которая при соблюдении технических требований со стороны ООО «РВБ» может заняться выпуском металлоконструкций для нового объекта.

Кроме того, на переговорах затронули вопрос увеличения объёмов продаж товаров якутских предпринимателей через региональную витрину маркетплейса под названием «Сделано в Якутии». Эта площадка была запущена ранее именно для продвижения местной продукции. Сегодня главной проблемой для бизнеса республики остаётся совокупность тарифов и прочих издержек при производстве. Как следствие, конечная цена товаров местных производителей становится менее конкурентоспособной по сравнению с продукцией, поступающей из центральных регионов России.