Артур Парфенчиков: В магазинах «Магнит» появится больше продуктов карельских производителей

Глава Карелии Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Магазины «Магнит» расширят ассортимент товаров карельских производителей: на прилавках появятся новые бренды от ведущих предприятий республики. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках ПМЭФ-2026 между правительством Карелии и федеральной розничной сетью. Свои подписи под документом поставили глава республики Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина.

В течение двух лет на территории Карелии будут открыты новые магазины розничной сети, в том числе торговые точки появятся в удаленных населенных пунктах.

Соглашение также предусматривает увеличение доступа карельской продукции на полки «Магнита». По словам главы региона, речь идет о системной поддержке десятков местных производств: в реализации проекта будут участвовать рыбные хозяйства, молочные комбинаты, производители бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков.

«"Магнит" уже не первый год работает с карельскими поставщиками. Многие наши бренды вышли за пределы республики и пользуются большим спросом у жителей всей страны, что особенно радует. Теперь у карельских производителей появится ещё больше возможностей закрепиться на полках федеральной розничной сети», - рассказал Артур Парфенчиков.

Сейчас в Карелии открыто более 250 магазинов «Магнит». Федеральная розничная сеть является лидером среди предприятий торговли по перечислению налогов в бюджет региона. В магазинах «Магнит» работают около 2500 жителей региона.

Анна Мелешина отметила, что Карелия обладает уникальными природными условиями для выращивания экологически чистых продуктов и ведения фермерского хозяйства.

«“Магнит” постоянно развивает сотрудничество с местными производителями, которые поставляют нам натуральный мёд, бакалею, рыбную гастрономию и молочную продукцию. Мы заинтересованы в дальнейшем взаимодействии с карельскими хозяйствами для реализации продукции в магазинах как внутри республики, так и за её пределами», - подчеркнула она.

Соглашение также предусматривает развитие социального партнерства: поддержку семей с детьми, организацию профориентации и культурных мероприятий.