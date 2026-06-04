Спецпредставитель президента РФ прокомментировал отношения с Вашингтоном: "Возможны улучшения"

Швыдкой: Отношения между Россией и США могут начать улучшаться после ПМЭФ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Взаимоотношения Москвы и Вашингтона могут начаться изменяться после посещения представителей США Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на полях форума.

"Думаю, что с американцами будет какое-то движение. Повторю, оно будет крайне непростым", - сказал он.

Швыдкой пояснил, что не стал бы говорить о каком-то прорыве, но сам факт того, что на форум приехал председатель Комиссии по изящным искусствам США очень важен.

Как писал сайт KP.RU, глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший оказался большим поклонником русского зодчества. По его словам, на родине он живет на даче. И его загородный дом похож на "Кижи" в миниатюре. Ку подчеркнул, что это строение его поражает. Это потрясающе, добавил Кук-младший.