Россиянам назвали ключевое условие включения всех банков РФ в «белые списки»: вот о чем речь

Депутат рассказал, что тормозит включение всех банков в «белые списки». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России обсуждают включение всех банков в так называемые «белые списки». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что вопрос пока не в политике или законах, а в технической готовности банков и систем. Об этом пишет Lenta.ru.

«Для включения в «белый список» все вычислительные мощности организации должны располагаться на территории России, также у банка должна быть внедрена система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ)», – пояснил Аксаков.

По словам эксперта, идея поддерживается и Центральным банком, и комитетом Госдумы, а Минцифры решает техническую сторону внедрения. Аксаков отметил, что «белые списки» будут расширяться постепенно – сначала крупнейшие банки и страховые компании.

Это важно для устойчивости платежной инфраструктуры и сохранения равных условий на рынке, особенно если во время ограничений связи онлайн-доступ есть только у нескольких крупных банков.

Ранее в Госдуме предложили пополнить «Белый список». Речь идет о включении медицинских порталов.