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НовостиЭкономика4 июня 2026 11:32

Решетников назвал ситуацию на рынке труда в России сложной

Безработица в стране находится по-прежнему на исторически минимальном уровне, отметил Решетников
Сергей ГАПЧУК
Решетников назвал ситуацию на рынке труда в России сложной

Решетников назвал ситуацию на рынке труда в России сложной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Текущая ситуация на рынке труда в России непростая. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях ПМЭФ.

"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне - 2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает", - отметил министр.

Он полагает, что с другой стороны эта цифра в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Ведь в разных отраслях и в разных регионах наблюдается, что ситуация в экономике все равно оказывает влияние на рынок труда.

Как писал сайт KP.RU, ранее Решетников сообщил, что определенный рост безработицы в России может способствовать структурной перестройке экономики и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места.