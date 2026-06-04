Решетников назвал ситуацию на рынке труда в России сложной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Текущая ситуация на рынке труда в России непростая. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях ПМЭФ.

"Когда мы смотрим на показатели безработицы, то она у нас находится по-прежнему на исторически минимальном уровне - 2,2%... С одной стороны, это делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает", - отметил министр.

Он полагает, что с другой стороны эта цифра в полной мере отражает всю сложность, которая складывается. Ведь в разных отраслях и в разных регионах наблюдается, что ситуация в экономике все равно оказывает влияние на рынок труда.

Как писал сайт KP.RU, ранее Решетников сообщил, что определенный рост безработицы в России может способствовать структурной перестройке экономики и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места.