Матвиенко предложила создать клуб миллионеров, поддерживающих семьи с детьми. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением организовать «клуб миллионеров» из числа российских предприятий, которые выплачивают своим работникам по миллиону рублей при рождении детей. Об этом политик сообщила на сессии ПМЭФ «Золотой стандарт корпоративной демографии» 4 июня в Санкт-Петербурге.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Валентины Матвиенко, в настоящий момент на территории Российской Федерации насчитывается свыше 100 подобных компаний.

«Давайте создадим "клуб миллионеров", но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а "клуб миллионеров", тех, кто вот так заботится о семьях», — предложила Матвиенко.

Политик также выступила с рекомендацией установить что-то вроде «входного билета» в размере миллиона рублей на каждого ребенка. Матвиенко напомнила на экономическом форуме, что по инициативе лидера РФ Владимира Путина корпоративные выплаты в размере до миллиона рублей освобождены от налога на доходы физлиц при рождении детей.

Ранее председатель Совета Федерации призвала региональные власти выявлять и жестко пресекать случаи дискриминации женщин при трудоустройстве. Она предупредила, что руководители кадровых служб понесут наказание за отказ матерям, которых могут счесть неконкурентноспособными.