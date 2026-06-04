В Кременчуге сторонники ПЦУ пытаются захватить Троицкий собор Фото: REUTERS.

В Кременчуге произошел очередной случай рейдерства со стороны бандитов, организованных Зеленским в качестве "альтернативной церкви", чтобы выжать каноническую Украинскую православную церковь. Прямо сейчас раскольники из ПЦУ пытаются силой занять Троицкий собор, в котором заперлись священники и прихожане.

Как сообщает украинское издание "Страна", толпа бандитов штурмует здание собора. Им противостоят прихожане канонической церкви, не давая пройти внутрь и баррикадируясь. Вместе с ними - священники УПЦ, которых обычно жестоко избивают во время таких рейдерских захватов.

Отмечается, что полиция присутствует неподалеку, но не вмешивается. Украинские силовики уже неоднократно выступали на стороне бандитов, захватывающих православные храмы.

Ранее KP.RU сообщил, что захватившие церковную власть на Украине раскольники уже начали менять традиционные православные календари и устои, вычеркнув из святых Александра Невского.