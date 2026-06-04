Минобороны: ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные продолжают успешно выполнять задачи в зоне проведения спецоперации. В результате наступательных действий они освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сводке военного ведомства отметили, что бойцы 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии взяли под контроль крупный и важный узел обороны противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее военное ведомство отмечало, что в период с марта по май текущего года российские войска взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По данным министерства, наибольшее количество территорий было освобождено в Харьковской области - 21 населенный пункт. В Донецкой Народной Республике под контроль перешли 19 населенных пунктов, в Сумской области - 14, в Запорожской - 6, в Днепропетровской - 3.