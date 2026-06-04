Сигал: Россию и Запад можно помирить с помощью искусства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Примирить Россию и Запад можно с помощью искусства. Такое мнение высказал «КП-Санкт-Петербург» американский актер Стивен Сигал на полях ПМЭФ.

«Я всегда верил, что музыка и кино - очень серьезная сила, которая может объединять людей», - заявил он.

Вместе с тем Сигал рассказал, как сейчас обстоят дела в современном Голливуде. По его словам, американская киноиндустрия пошла на поводу у различных групп меньшинств. Актер отметил, что однажды получил указание в обязательном порядке включать в фильмы людей разной сексуальной ориентации*. Без выполнения этого условия картина не могла быть представлена на крупных фестивалях, в том числе на «Оскаре». С подобным подходом Сигал категорически не согласен.

По мнению артиста, за последние пять-шесть лет качество голливудских фильмов заметно снизилось. Во многом именно из-за подобного давления на кинематографистов.

Ранее KP.RU писал, что Стивен Сигал все еще не может продать двухэтажные апартаменты в подмосковном Усово. Хотя актер даже снизил цену - с 700 миллионов рублей до 650 миллионов.

* - В России запрещено и признано экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ»