Самарская область и «Акрон холдинг» заключили соглашение на 10 млрд рублей

Завершить реализацию проектов планируется в 2031 году. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 4 июня, во второй день Петербургского международного экономического форума правительство Самарской области и ГК «Акрон холдинг» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционных проектов. Его подписали губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Павел Морозов.

«Соглашение раскрывает возможности нашего региона как центра притяжения промышленных предприятий России, в том числе в обеспечении потребностей предпринимателей для развития бизнеса. Мы готовы оказать необходимую поддержку на всех этапах реализации проекта», - сказал глава региона.

Объем инвестиций достигнет 10 млрд рублей. Завершить реализацию проектов планируется в 2031 году. Холдинг собирается возвести новые предприятия в Самарской области, в том числе построить завод «Элинтех». Также в ходе встречи обсуждалось создание производства контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей.