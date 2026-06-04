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НовостиВ мире4 июня 2026 11:32

Франция тайно передаст Британии Гобелен из Байе: артефакт впервые покинет страну

Guardian: гобелен из Байе отправится в тайное путешествие через Ла-Манш
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Франция тайно передаст Британии Гобелен из Байе: артефакт впервые покинет страну

Франция тайно передаст Британии Гобелен из Байе: артефакт впервые покинет страну

Фото: REUTERS.

Французские власти готовят сверхсекретную операцию по транспортировке знаменитого гобелена из Байе в Британию. В отличие от путешествия Вильгельма Завоевателя, чью победу в 1066 году изображает артефакт, его перевозка пройдет без тряски и вибраций. Об этом сообщает The Guardian.

Министр культуры Франции Катрин Пегар заявила, что организаторы ничего не оставили на волю случая. По её словам, любая опасная для волокон вибрация будет поглощена с помощью специального контейнера, который прошёл все испытания.

Из соображений безопасности чиновница отказалась раскрывать детали маршрута и времени перевозки. Она добавила, что внутри контейнера будет контролироваться влажность, а система амортизаторов защитит реликвию.

Гобелен длиной 70 метров и высотой 50 сантиметров показывает нормандское вторжение в Англию. С 10 сентября по 11 июля 2027 года его выставят в Британском музее.

Бывший посол Британии лорд Питер Рикеттс пообещал, что гобелен вернут в целости и сохранности. Он также полностью гарантировал безопасность этого бесценного произведения на время пребывания в стране.

Ещё в 2025 году президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении передать Британии знаменитый гобелен из Байё — уникальный исторический артефакт, который впервые покинет французскую землю.