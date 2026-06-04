Захарова: Европе еще долго разбираться с последствиями решений по Украине Фото: МИД России

Европейцам предстоит еще долго разбираться с последствиями собственных провальных решений по поддержке киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У итальянского бизнеса натовцы буквально украли невероятные возможности заработка и развития своих возможностей, которые были с Россией. Как прекрасно себя итальянский бизнес чувствовал - а тот, кто не ушел, продолжает чувствовать себя - в нашей стране, какие получает прибыли, как наслаждаются жизнью у нас", - отметила она.

Дипломат поинтересовалась, что получили итальянцы от вовлеченности в антироссийскую деятельность. По ее мнению, перво-наперво получили те, кто называет себя украинскими беженцами. "Теперь это ваши проблемы, причем надолго", заключила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД РФ подчеркнула, что евролидеры, продолжающие выступать на стороне киевского режима и не поддерживающих призывы к урегулированию кризиса, похожи на "гномов-мутантов".