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НовостиПолитика4 июня 2026 11:44

Лидер АдГ Вайдель: вступление Украины в ЕС создаст неизмеримую угрозу

Украина – это бездонная бочка, подчеркнула Вайдель
Авторы (2):
Сергей ГАПЧУК
Сергей ЧИКОВ
Лидер АдГ Вайдель: вступление Украины в ЕС создаст неизмеримую угрозу

Лидер АдГ Вайдель: вступление Украины в ЕС создаст неизмеримую угрозу

Фото: REUTERS.

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) создаст неимоверную угрозу объединению. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Так политик прокомментировала новость о том, что в течение многих лет бывший премьер Венгрии Виктор Орбан блокировал следующие шаги Украины на пути к вступлению в ЕС. Однако теперь после смены власти в Будапеште Венгрия дала зеленый свет переговорам о вступлении.

"К сожалению, такое развитие событий было предсказуемо и совершенно не отвечает интересам Германии: Украина – это бездонная бочка. Для Германии это будет дорого, а вступление в ЕС, наряду с обязательством оказывать помощь, создаст неизмеримую угрозу безопасности", - написала она в соцсети Х.

Ранее Вайдель указала, что удары ВСУ вглубь России стали серьезным риском для безопасности Германии.