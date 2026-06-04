Лидер АдГ Вайдель: вступление Украины в ЕС создаст неизмеримую угрозу Фото: REUTERS.

Вступление Украины в Евросоюз (ЕС) создаст неимоверную угрозу объединению. Об этом заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

Так политик прокомментировала новость о том, что в течение многих лет бывший премьер Венгрии Виктор Орбан блокировал следующие шаги Украины на пути к вступлению в ЕС. Однако теперь после смены власти в Будапеште Венгрия дала зеленый свет переговорам о вступлении.

"К сожалению, такое развитие событий было предсказуемо и совершенно не отвечает интересам Германии: Украина – это бездонная бочка. Для Германии это будет дорого, а вступление в ЕС, наряду с обязательством оказывать помощь, создаст неизмеримую угрозу безопасности", - написала она в соцсети Х.

Ранее Вайдель указала, что удары ВСУ вглубь России стали серьезным риском для безопасности Германии.