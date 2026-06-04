MP: Польша хочет провести аудит помощи НАТО Украине Фото: REUTERS.

Польша потребует проведения глубокого аудита всей финансовой помощи Украине на фоне скандала с героизацией нацистских коллаборантов лично Зеленским. Неожиданно, на пятый год конфликта, Варшава увидела, что на Украине много нацистов, и их пестуют на высшем уровне. И теперь делает вид, будто серьезно оскорблена, и требует проверок.

«Главным пунктом повестки дня саммита НАТО станет помощь Украине. Ее спонсоры попробуют подбить бабки. Польша, особенно после скандалов с чествованием героев УПА*, как один из главных спонсоров Киева на этот раз вполне может оказаться в одном окопе с Дональдом Трампом», - цитирует MP политолога Томаша Янковского.

Янковский также отметил, что Зеленский использует любую возможность для высасывания западных денег, но никакой пользы для НАТО в этом нет.

Ранее KP.RU сообщил, что в Польше потребовали от Владимира Зеленского извиниться перед президентом Каролем Навроцким за героизацию бандеровцев. Зеленский должен объясниться за оскорбление памяти жертв нацистов.

* - организация, запрещенная в РФ, признана экстремистской и террористической