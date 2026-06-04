В Челябинске полковника посадили на 6 лет за использование труда курсантов вуза Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил начальника факультета филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» (ЧВВАКУШ) к тюремному сроку. Офицера признали виновным в том, что он почти полтора года использовал подчиненных как бесплатную рабочую силу для своих личных нужд. Об этом «КП-Челябинск» сообщили в пресс-службе суда.

С марта 2023 по август 2024 года полковник заставлял военнослужащих работать на себя, а не выполнять прямые обязанности по службе. Он не хотел тратить деньги на ремонт квартиры и благоустройство участка, а также решил помочь сэкономить своему родственнику. Для этого офицер отдавал приказы, освобождая солдат от занятий, и те в рабочее время уезжали на стройку к начальнику.

Теперь осужденного ждет исправительная колония общего режима сроком на шесть лет. Суд также лишил его воинского звания и добавил годичный запрет на занятие должностей на государственной службе. В пресс-службе уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко подал иск на Министерство обороны с просьбой отправить его в зону проведения специальной военной операции.