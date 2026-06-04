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НовостиВ мире4 июня 2026 11:53

Вооруженные люди похитили 7 учеников из школы в Нигерии

Нападение на школьников произошло в штате Замфара, одного из учеников удалось спасти, остальных ищут
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Вооруженные люди похитили 7 учеников из школы в Нигерии

Вооруженные люди похитили 7 учеников из школы в Нигерии

Фото: REUTERS.

В Нигерии группа вооруженных людей ворвалась в общежитие рядом со школой и похитила семерых учеников. Нападение произошло рано утром в районе Каура-Намода штата Замфара, который давно страдает от банд, похищающих людей ради выкупа. Об этом сообщает ABC News.

Представитель полиции Язид Абубакар рассказал, что одному из похищенных детей удалось сбежать, он находится в безопасности. На данный момент неизвестно, куда увезли остальных шестерых учеников, их поиски ведутся. Власти штата мобилизовали силы для освобождения детей.

Родители похищенных учеников обратились к правительству с просьбой ускорить операцию по спасению. Международные правозащитные организации выразили обеспокоенность ростом числа нападений на образовательные учреждения в стране.

Ранее KP.RU писал, что в Нигерии более 80 детей пропали без вести после нападений боевиков на школы за последнюю неделю. В штатах Борно и Ойо были атакованы несколько учебных заведений, похищено не менее 40 и 42 детей соответственно.