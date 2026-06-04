В Новосибирске десятый день ищут дворника, пропавшего после дня рождения коллеги

Мужчину ищут с 26 мая. Фото: предоставлено Екатериной

В Новосибирске уже десять дней продолжаются поиски 49-летнего Владимира Сергеева. Мужчина пропал 26 мая. По словам его сестры, в тот день он отмечал день рождения коллеги на работе. Камеры зафиксировали его возле супермаркета, после чего он направился в сторону гаражного кооператива. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает КП-Новосибирск.

По словам сестры пропавшего Екатерины, раньше брат никогда не пропадал — всегда возвращался домой, даже на сутки. У Владимира были проблемы с алкоголем, но, как уточняет родственница, работал он нормально. Телефон мужчина оставил дома. Последняя покупка по банковской карте была 26 мая в 13:18 в магазине рядом с работой и гаражами.

Сестра самостоятельно нашла камеры в гаражном кооперативе и связалась с председателем. На записях видно, что Владимир заходит на территорию, но обратно — нет. Родные опасаются, что срок хранения записей может истечь, и продолжают добиваться проверки всех видео. Поиски не прекращаются. Всех, кто видел мужчину, просят звонить на горячую линию 8 (800) 700-54-52.

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