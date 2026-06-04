МИД Ирана: Тегеран не собирается вводить плату за проход через Ормузский пролив Фото: REUTERS.

В МИД Ирана опровергли информацию о введении платы за проход морских судов через Ормузский пролив. Как уточнили в дипломатическом ведомстве исламской республики, Тегеран намерен брать деньги только за дополнительные услуги, которые будут оказываться судам в этой акватории.

«Наша цель заключается в получении оплаты за услуги, которые мы предоставляем с Оманом», — заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади в беседе с корреспондентом Mehr.

К таким услугам он отнес навигационное обеспечение, спасательные операции, меры безопасности и экологические услуги. Гарибабади подчеркнул, что эти меры не противоречат международному морскому праву.

Финальная версия соглашения между Ираном и Соединенными Штатами Америки все еще дорабатывается, и когда она будет готова, в настоящий момент неясно. При этом Тегеран уже после подписания документа настаивает на немедленной разморозке половины всех своих активов, которые были заблокированы за рубежом.

Ранее стало известно, что Тегеран не планирует взимать плату с ряда стран в Ормузском проливе, включая Россию.