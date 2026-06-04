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НовостиВ мире4 июня 2026 12:12

Politico: ЕС планирует одобрить мини-пакет санкций против РФ на встрече глав МИД

ЕС может принять мини-пакет антироссийских санкций в отношении физлиц и нескольких компаний на встрече глав МИД 15 июня
Мария МАМАЕВА
Politico: ЕС планирует одобрить мини-пакет санкций против РФ на встрече глав МИД

Politico: ЕС планирует одобрить мини-пакет санкций против РФ на встрече глав МИД

Фото: REUTERS.

Европейский союз планирует одобрить «мини-пакет» санкций против России в ходе встречи глав МИД стран-участников ЕС, которая состоится 15 июня. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

В материале указывается, что в пакет антироссийских санкций могут войти ограничения в отношении нескольких физических лиц, дочерних компаний «Лукойла», а также некоторых предприятий из Китая, ОАЭ, Турции и Азербайджана.

При этом в ближайшие дни Еврокомиссия планирует представить 21-й пакет санкций ЕС против России. В него могут войти меры против российских энергодоходов, включая заморозку ценового потолка на нефть из РФ и рестрикции в отношении нескольких десятков новых судов.

Как заявлял депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, антироссийские санкции Евросоюза работают исключительно против самого объединения и благосостояния его населения.