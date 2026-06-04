Российский турист найден мёртвым в отеле турецкой Аланьи: что случилось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский турист умер в отеле в Анталье, причины смерти установит экспертиза. Об этом пишет газета Alanya Postas. Отмечается, что инцидент произошел в гостинице Окурджалар, Аланья.

«Супруга 50-летнего россиянина подняла тревогу, увидев мужа лежащим на полу номера без движения. Прибывшие по вызову медики установили факт смерти», — пишут журналисты издания.

В МИД России пока нет сообщений по поводу инцидента. Расследование в связи со смертью туриста в Турции будет проведено.

Ранее KP.RU сообщил, что в Турции с российскими туристкой произошла похожая ситуация. В конце 2025 года турецкое посольство рассказало о смерти гражданки РФ в номере отеля. Отмечается, что причина смерти была установлена не сразу.