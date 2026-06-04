В Роскосмосе назвали сумму, в которую туристу обойдется полет на МКС

Баканов заявил, что полет космического туриста на МКС стоит около 2 млрд рублей Фото: REUTERS.

Полет космического туриста на российском корабле на Международную космическую станцию (МКС) обойдется в примерно 2 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.

"Ракета, поделенная на количество участников. Два должно быть обязательно профессионала, потому что непрофессиональную миссию не отправить. Поэтому около двух миллиардов рублей", - сказал он.

Баканов уточнил, что из-за такой высокой цены желающих отправиться в космос в качестве туриста немного, но Россия присутствует на межгосударственном рынке - готовит космонавтов других стран и организовывает их полет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрий Баканов рассказал, что у России появится своя орбитальная станция РОС, ее первый модуль должен быть запущен уже в 2028 году. Национальные и даже коммерческие орбитальные станции, которые заменят МКС, как и в целом сотрудничество в космосе, обсуждались на первом Российском космическом форуме в апреле.