Экс-замглавы «Роснано» Малышева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы

Малышева обязали выплатить штраф в 1,5 миллиона рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший заместитель главы «Роснано» Андрей Малышев заочно приговорен к 12 годам лишения свободы за махинации на сумму свыше миллиарда рублей. Приговор огласил Мещанский районный суд Москвы, сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Экс-замруководителя «Роснано» признан виновным в растрате в особо крупном размере и мошенничестве в сфере кредитования.

«Признать Малышева Андрея Борисовича виновным в совершении преступлений… и по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», - озвучили приговор в суде.

Также Малышева обязали выплатить штраф в 1,5 миллиона рублей и запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях на 3 года. Отсчет срока наказания начнется с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на территории зарубежной страны.

Ранее стало известно, что бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку. Его обвинили в организации убийства и вымогательстве.

* - физлицо, признанное иноагентом в России.