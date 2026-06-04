Соучредитель Fire Point Штилерман: Украина может создать ядерное оружие Фото: REUTERS.

Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что Украина могла бы создать ядерное оружие. Его слова приводит украинское издание "Страна".

По его утверждению, если в России думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, там ничего сложного нет.

"И, конечно же, мы можем это сделать. Мы это не делаем, потому что мы придерживаемся наших международных обязательств, которые мы взяли в обмен на то, что нам наши международные партнеры гарантировали нашу безопасность", - сказал он.

Штилерман отметил, что западные кураторы Киева свои обязательства не выполняют, но киевский режим пока свои обязательства по отказу от ядерного оружия исполняет.

Как писал сайт KP.RU, 2 июня в результате удара ВС РФ был уничтожен украинский военный завод Fire Point. В Днепропетровской области производили ракеты «Фламинго» и беспилотники FP-1. Главный конструктор заявлял о ежедневном выпуске 300 дронов и планах сбивать российские баллистические ракеты к 2027 году.

Стоит отметить, что в Минобороны РФ предупреждали о риске создания киевским режимом собственной ядерной бомбы. Так, глава РХБЗ Алексей Ртищев заявил, что благодаря ввозу отработанного ядерного топлива на Украину Киев может создать собственную «грязную» бомбу.