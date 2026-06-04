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НовостиВ мире4 июня 2026 12:24

Польша ограничила воздушное движение вдоль границ с Белоруссией и Украиной

Польша с 10 июня по 9 сентября ограничит воздушное движение в восточной части страны на границах с Белоруссией и Украиной
Мария МАМАЕВА
С 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения

С 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения

Фото: REUTERS.

Польша ввела ограничения на воздушное движение вдоль границ с Белоруссией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA).

«С 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения», - говорится в сообщении

Уточняется, что решение было принято по запросу Оперативного командования вооруженных сил республики с целью обеспечения национальной безопасности. Зона ограничения на воздушное движение вводится в восточной части Польши по всей протяженности границы с соседними странами

При этом ограничения не будут распространяться на полеты, выполняемые пассажирской авиацией на высоте более трех километров.

Польша уже создавала запретную зону для полетов в восточных районах страны для якобы обеспечения безопасности государства. Предыдущие ограничения предусматривали действие в период с 10 марта по 9 июня.