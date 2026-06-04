Почти новый Boeing 787 рухнул на землю из-за поломки шасси в аэропорту Германии

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У Boeing 787 авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта сломалось переднее шасси, повредив почти новый самолет. Отмечается, что авиасудно рухнуло на землю, теперь выполняются действия по его починке. Об этом пишет издание Bloomberg.

Пресс-секретарь аэропорта подтвердила, что в четверг утром во Франкфурте произошел инцидент с моделью 787-9, и добавила, что на борту широкофюзеляжного самолета в момент происшествия не было пассажиров.

Ранее KP.RU стало известно, что в Сомали разбился самолет, на борту которого было 50 пассажиров. Авиасудно рухнуло на землю сразу после взлета. По предварительным данным, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы из-за технической неисправности, сообщил директор Управления гражданской авиации Сомали Ахмед Моаллим Хасан.