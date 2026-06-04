Первые в мире платежные терминалы с ИИ появятся в российских магазинах

Фото: Сбер

В России появятся платёжные терминалы со встроенным искусственным интеллектом, способные адаптироваться под каждого покупателя. Новинку представил Сбер на полях Петербургского международного экономического форума-2026.

Как уточняют в компании, терминалы, получившие название НЕО, представляют собой новый этап развития платежной инфраструктуры. Они оснащены умным экраном, способным автоматически регулировать угол наклона под конкретного покупателя, камерой с лидаром, которая умеет распознавать лицо человека для оплаты по биометрии при любом освещении, а также адаптивной подсветкой и 8-ядерным процессором "на борту". Устройство выполнено в футуристичном дизайне, вдохновлённом эстетикой космических технологий и идеей движения вперёд.

- Терминал сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной, - отметил в ходе презентации устройства первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. - Для бизнеса это не только удобный способ приёма платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта.

В компании добавили также, что устройство, как и все "классические" терминалы, поддерживает все современные способы оплаты: банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Через него также можно оформить оплату частями (BNPL), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов и сразу использовать их при покупке.

Интерес к новинке уже выразил ряд партнеров банка и новых заказчиков. Ожидается, что до конца года по России установят несколько тысяч терминалов НЕО.