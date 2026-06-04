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НовостиВ мире4 июня 2026 12:32

Британия и Франция разработали план разминирования Ормузского пролива

Судоходство в Ормузском проливе практически прекратилось из-за конфликта Ирана и США
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Британия и Франция разработали план разминирования Ормузского пролива

Британия и Франция разработали план разминирования Ормузского пролива

Фото: REUTERS.

Великобритания и Франция разработали планы многонациональной операции по разминированию Ормузского пролива после соглашения США и Ирана о возобновлении судоходства. Об этом пишет Bloomberg.

Судоходство в Персидском заливе почти прекратилось из-за конфликта США и Ирана. Напряжённые переговоры о временном соглашении пытаются восстановить трафик.

Нужно отметить, что Штаты всегда говорили, что именно ЕС ответственны за безопасность судоходства в Ормузском проливе. Ведь, по мнению президента США Дональда Трампа, именно Европе больше других необходимо использовать пролив для обеспечения своих нужд. В ЕС считают, что эти слова Трампа посеяли панику в альянсе, отмечается, что раскол ЕС все ближе. Только часть стран Европы выступает за прекращение конфликта в Иране.