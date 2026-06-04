Экс-министру обороны Британии Уоллесу предъявили обвинение в России: Генпрокуратура раскрыла подробности

ГП: Уоллес обвиняется в призывах передать ракеты ВСУ для атаки на Крымский мост Фото: Юлия МАРКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвиняется в призывах передать ракеты киевскому режиму для атаки на Крымский мост. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

"Он заочно обвиняется ...публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет", - отметили в надзорном ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая СК РФ завершил расследование дела в отношении бывшего министра обороны Британии. Следствие установило, что в сентябре 2025 года, участвуя в конференции, Уоллес призвал к террористической деятельности на территории России, а также предоставлению Киеву дальнобойного вооружения для ударов по Крымскому мосту.

Ранее Уоллес был объявлен в розыск по уголовной статье в России. Однако не уточнялось, по какой именно статье ведется розыск бывшего главы военного ведомства Великобритании.