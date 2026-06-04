Умерла Маржан Сатрапи, режиссёр фильма «Опасный элемент»

В возрасте 56 лет умерла французско-иранская писательница и иллюстратор Маржан Сатрапи. Фото: Kika Press/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Умерла французско-иранская писательница и иллюстратор Маржан Сатрапи. Она скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление семьи писательницы. Отмечается, что у режиссера и сценариста была затяжная депрессия из-за смерти супруга.

Сатрапи скончалась от горя через год после смерти мужа, шведского продюсера Маттиаса Рипы, так указывает издание. Писательница эмигрировала во Францию в 1994 году и получила гражданство в 2006-м.

Роман «Персеполис» издавался с 2000 по 2003 годы. Одноименный анимационный фильм получил приз Каннского фестиваля в 2007 году, где Сатрапи была режиссером и сценаристом.

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