Мадьяр: Венгрия одобрила открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Будапешт после достижения с киевским режимом соглашений на уровне постпредов одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции со своим ирландским коллегой Михолом Мартином.

"Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права", — сказал политик.

Как писал сайт KP.RU, 4 июня Венгрия сняла 17-месячное вето с заявки Украины на вступление в Евросоюз. По данным газеты Financial Times, новое правительство в Будапеште во главе с Петером Мадьяром дало понять, что разрешит старт переговоров для Украины и соседней Молдавии.