Ксения Шойгу раскрыла пол своего ребенка: «Гендер-пати не было»

Ксения Шойгу озвучила пол своего будущего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» Ксения Шойгу раскрыла пол своего будущего ребенка. Общественный деятель призналась ТАСС, что ждет девочку.

По ее словам, она продолжает активно работать, несмотря на положение, поэтому времени на развлечения практически нет.

«У меня гендер-пати не было. К сожалению или к счастью, у меня очень большой объем работы», - сказала дочь Сергея Шойгу.

При этом Ксения Шойгу рассказала, что продолжает вести активный образ жизнь и совершает пробежки с дочерью Миланой. Старшая наследница общественного деятеля с нетерпением ждет появления на свет сестренки и уже покупает ей кроссовки, чтобы вместе заниматься бегом.

Напомним, Ксения Шойгу стала главой Фонда развития «Долина Менделеева» в феврале этого года. Организация занимается формированием Ангаро-Енисейского кластера для добычи металлов.