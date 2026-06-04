Врач раскрыла неочевидного виновника мигрени

Ключевыми признаками проблем с зубочелюстной системой являются хруст или щелчки в челюсти. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие люди, страдающие от постоянных головных болей, не подозревают, что причина может скрываться в прикусе. Как рассказала стоматолог-ортопед Нодира Сарсадских, нарушения работы височно-нижнечелюстного сустава и неправильное смыкание зубов часто становятся источником боли. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам Сарсадских, при неверном положении нижней челюсти мышцы лица, шеи и плеч постоянно находятся в спазме, что со временем вызывает дискомфорт и боль. Кроме того, заднее смещение челюсти может давить на сосуды и нервы, усиливая неприятные ощущения.

Специалист отметила, что ключевыми признаками проблем с зубочелюстной системой являются хруст или щелчки в челюсти, чувство тяжести и зажатости мышц, а также боли, которые усиливаются утром после сна или вечером после активного дня.

Для точной диагностики гнатолог проверяет прикус, состояние зубов, оценивает работу мышц и при необходимости назначает МРТ или КТ сустава. Лечение обычно начинается со сплинт-терапии – индивидуальной каппы, которая расслабляет мышцы и возвращает челюсть в правильное физиологическое положение.

Прежде стоматолог Сысоева объяснила, как серебрение на самом деле влияет на зубы. Часто при глубоком кариесе оно может усугубить проблему.