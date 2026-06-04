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НовостиВ мире4 июня 2026 13:04

Пьяный боевик ВСУ расстрелял женщину и сослуживца в Киевской области

Военный ВСУ расстрелял из автомата троих человек в Киевской области, двое погибли
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Пьяный боевик ВСУ расстрелял женщину и сослуживца в Киевской области

Пьяный боевик ВСУ расстрелял женщину и сослуживца в Киевской области

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Киевской области пьяный боевик ВСУ убил сослуживца и женщину, расстреляв их из автомата. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел 2 июня. Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с другим своим сослуживцем. Боевик ударил знакомого прикладом автомата, после чего дважды выстрелил из него и покинул дом, где они находились.

Затем военный пришел в другой дом, где встретил еще одного сослуживца и женщину. Мужчина расстрелял их из автомата, в результате чего они скончались. При этом первый пострадавший смог выжить. Открывший огонь боевик ВСУ был задержан, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Николаевской области задержали украинского военного, который застрелил из автомата двух сослуживцев во время распития алкоголя. Все произошло на месте службы боевиков ВСУ, между которыми произошел конфликт.