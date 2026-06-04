Турагент-мошенница украла у блогеров из Дагестана миллионы рублей

Блогеры из Дагестана пострадали от турагента-мошенницы на миллионы рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Десятки блогеров из Дагестана пострадали от турагента-мошенницы. Об этом сообщает "КП-Северный Кавказ".

Москвичка подозревается в мошенничестве на сумму более 10 миллионов рублей. Одна из пострадавших блогеров рассказала свою историю обмана. По её словам, у турагента была идеальная репутация. Её "работу" хвалили как блогеры, так и другие люди. Туры, в том числе, организовывали по бартеру, если блогер имеет большое количества подписчиков и просмотров в соцсетях. А платить бы приходилось только за дополнительных пассажиров.

Пострадавшей предложили две путевки с супругом на сентябрь на Мальдивы за 340 тысяч рублей. Однако предоплату нужно было внести полностью. Пара перевела деньги, однако так и не дождалась договора. Прошло несколько дней, однако турагент постоянно оттягивала дату подписания договора. После требования денег обратно мошенница просила ждать еще не менее 10 дней.

В отношении турагента завели уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». На данный момент в полицию подано более 20 заявлений. Женщину задержали и доставили в Москву для допроса, ей грозит до пяти лет колонии.

Ранее сайт KP.RU писал, что мошенники начали рассылать сообщения о якобы выплатах ко Дню России в мессенджерах и по почте. В МВД сообщили, что под влиянием позитивных праздничных эмоций люди становятся менее критичны к получаемой информации.