Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ открыли стенд на ПМЭФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось торжественное открытие стенда Министерства спорта и Олимпийского комитета (ОК) России. Стенд открыл глава Минспорта и руководитель ОК Михаил Дегтярев. Об этом сообщил Фонд Росконгресс.

"У нас новое место на ПМЭФ – Дом спорта, где представлены и ведомственные стенды, и государственный музей спорта, и олимпийский комитет, и комплекс ГТО, и форум "Россия – спортивная держава". Здесь будет большая активность – конференции, подписания соглашений о сотрудничестве, презентации и многое другое", - сказал министр.

По его словам, форум является ключевой экономической площадкой России, а спорт объединяет всех – и тех, кто развивает экономику, и тех, кто защищает Родину. Ведь любовь к спорту объединяет соотечественников, добавил глава ОК.

Участвовавший в торжественном открытии стенда председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что спорт в рамках ПМЭФ традиционно широко представлен рядом спортивных событий и деловых сессий, список которых с каждым годом становится все обширнее. В эти дни на ПМЭФ проводится более 20 мероприятий по 16 видам спорта, уточнил он.

В Фонде рассказали, что после церемонии открытия стенда Дегтярев обошел весь спортивный кластер, который впервые представлен на главной площадке ПМЭФ.