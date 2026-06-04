ГПК Белоруссии: на границе с Латвией обнаружено тело мужчины со следами побоев Фото: Оксана БРОВАЧ. Перейти в Фотобанк КП

Тело мужчины со следами побоев обнаружено на границе Белоруссии с Латвией. Об этом говорится в заявлении белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

«Белорусские пограничники 2 июня в Браславском районе Витебской области обнаружили тело иностранца арабской внешности. <...> В ходе осмотра тела выявлены следы побоев и применения электрошокера», - сообщает погранкомитет.

Уточняется, что тело беженца было найдено в 50 метрах от белорусско-латвийской границы в зоне лесополосы. Согласно источнику, пограничниками были выявлены следы, указывающие на то, что тело мужчины волочили со стороны европейского погранзабора к месту нахождения трупа. Также пограничниками были выявлены следы демонтажа колючей проволоки, перекрывающей калитку для животных.

Ранее KP.RU сообщал, что белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией. Рядом с ним был найден еще один иностранец, гражданин Шри-Ланки. Оба были избиты латвийскими полицейскими.