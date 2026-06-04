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НовостиПолитика4 июня 2026 13:30

В Госдуме предложили разрешить ночные прицелы для защиты от дронов

Мера направлена для защиты юрлиц от ночных атак БПЛА
Анна АДАМАЙТЕС
В Госдуме предложили разрешить ночные прицелы для защиты от дронов

В Госдуме предложили разрешить ночные прицелы для защиты от дронов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым внесла законопроект, разрешающий устанавливать ночные прицелы на гражданском и служебном оружии.

Как указано в пояснительной записке, эта мера поможет юридическим лицам с особыми уставными задачами бороться с беспилотниками в ночное время.

Также предлагается разрешить в период СВО хранить оружие в специальных модульных помещениях с вооруженной охраной, работающей в круглосуточном режиме. Пискарев отметил, что это позволит организовать надежную защиту там, где обустройство традиционных хранилищ затруднительно. Государственные военизированные организации смогут использовать для охраны оружие, которое ранее подлежало уничтожению.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил ввести для россиян 13-ю пенсию. По его словам, такая выплата особенно важна для тех, у кого пенсионные выплаты являются единственным либо основным источником дохода.