«Стало переломным моментом»: на Западе признали еще одно преимущество России Фото: Елена ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Принятие атомных подводных лодок "Ясень-М" на вооружение флота стало переломным моментом. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Оно изменило баланс сил на море. Разработка подлодки стало переломным моментом», — в публикации указывается, что на Западе признали еще одно преимущество России.

Судно отличается высокой скрытностью благодаря своим техническим характеристикам. Подлодка оснащена гиперзвуковой ракетой "Циркон", представляющей серьезную угрозу для вражеских кораблей, подчеркивают аналитики иностранного издания.

Нужно отметить, что это не первый раз, когда на Западе признают преимущество России не только на поле боя, но в вооружении. В Кремле подчеркивают, что все оружие, которое разрабатывается в РФ, нацелено на оборону. Россия никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. А то, что Москва хочет развязать конфликт с НАТО — это полная чушь.