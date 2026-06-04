"В интернете небезопасно": В Совфеде предлагают знакомить одиноких россиян по месту работы

Матвиенко предложила создавать службы знакомств на предприятиях для одиночек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на площадке "Золотой стандарт корпоративной демографии" в рамках ПМЭФ предложила обдумать создание на предприятиях "служб знакомств", которые помогут создавать семьи одиноким соотечественникам.

Она отметила, что на данный момент складывается ситуация, когда познакомиться можно только в интернете. Но такое знакомство - небезопасная вещь. Раньше были вечера на предприятиях, коллективные соревнования и разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников. Там возникает химия, заводятся знакомство, которые переходят в замужество, добавила политик.

"И на это обратить внимание, <...> помогать женщинам, мужчинам искать друг друга. Подумать о такой службе знакомств в хорошем смысле этого слова", - сказала глава Совфеда.

Как писал сайт KP.RU, ранее Валентина Матвиенко призвала россиянок брать пример с основательницы Wildberries Татьяны Ким как успешного предпринимателя и матери семерых детей.