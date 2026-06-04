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НовостиОбщество4 июня 2026 13:42

"В интернете небезопасно": В Совфеде предлагают знакомить одиноких россиян по месту работы

Матвиенко предложила создавать службы знакомств на предприятиях для одиночек
Сергей ГАПЧУК
Матвиенко предложила создавать службы знакомств на предприятиях для одиночек

Матвиенко предложила создавать службы знакомств на предприятиях для одиночек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на площадке "Золотой стандарт корпоративной демографии" в рамках ПМЭФ предложила обдумать создание на предприятиях "служб знакомств", которые помогут создавать семьи одиноким соотечественникам.

Она отметила, что на данный момент складывается ситуация, когда познакомиться можно только в интернете. Но такое знакомство - небезопасная вещь. Раньше были вечера на предприятиях, коллективные соревнования и разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников. Там возникает химия, заводятся знакомство, которые переходят в замужество, добавила политик.

"И на это обратить внимание, <...> помогать женщинам, мужчинам искать друг друга. Подумать о такой службе знакомств в хорошем смысле этого слова", - сказала глава Совфеда.

Как писал сайт KP.RU, ранее Валентина Матвиенко призвала россиянок брать пример с основательницы Wildberries Татьяны Ким как успешного предпринимателя и матери семерых детей.