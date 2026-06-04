Bild: США хотят отказаться от предоставления НАТО самолетов-заправщиков

Bild: США хотят отказаться от представления НАТО самолетов-заправщиков Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

США намерены отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46, а также разведывательных дронов дальнего действия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на документ.

Кроме того, Вашингтон также планирует уменьшить число и других видов вооружения для НАТО. Сообщалось, что США намерены в значительной мере сократить свой военный вклад в альянс в рамках NATO Force Model.

"Появился список, который показывает, какие возможности США больше не ходят предоставлять альянсу... Сокращения в первую очередь затронут NATO Force Model", - говорится в материале.

В документе отмечается, что США могут отказаться от предоставления НАТО возможности использовать самолеты-заправщики KC-46 и разведывательные дроны. Вашингтон планирует сократить число самолетов-заправщиков KC-135 и истребителей F-16 и F-15E.

Ранее сайт KP.RU уже писал, что Пентагон сократит число истребителей и стратегических бомбардировщиков, предоставленных в распоряжение НАТО. США хотят побудить союзников принимать на себя большую ответственность за оборону территории европейских стран.