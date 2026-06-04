Процесс идет в разы быстрее: Фетисов высказался о критическом темпе таяния ледников

Депутат Фетисов предупредил о критическом таянии ледников в Арктике. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россияне и мировое сообщество должны обратить внимание на проблему дефицита чистой воды. двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на полях ПМЭФ-2026 заявил, что она становится все более актуальной из-за таяния ледников. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Человек не может жить без воды. Кроме того, вода участвует во всех аспектах деятельности, которые генерируют доходы: промышленность, сельское хозяйство и прочее», – подчеркнул Фетисов.

Депутат напомнил, что Россия находится в более выгодной позиции, чем многие страны, обладая вторым по объему запасом пресной воды на планете. Страна имеет озеро Байкал, которое считается национальным достоянием.

Особую тревогу Фетисов выразил по поводу ускоренного таяния ледников в Арктике и Антарктиде. По его словам, процесс идет в несколько раз быстрее, чем ученые предполагали 20-30 лет назад, что делает ситуацию критической и требует немедленных действий для сохранения главного ресурса планеты.

Ранее сайт KP.RU писал, что за последние 200 лет большие ледники Кавказа отступили на два километра. Судя по прогнозу, к концу столетия они отступят еще больше.