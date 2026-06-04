Муфтий Крганов призвал пользоваться татарской хитростью в экономике

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Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов предложил разработать учебник по экономике, который бы учитывал «положительный опыт экономических систем различных народов» России. С таким заявлением он выступил на сессии «Религия и экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума.
«У всех народов есть свои хитрости. Говорят же, что татары хитрые», - заявил муфтий на ПМЭФ.
Крганов подчеркнул, что западная экономическая модель отличается от китайских, индийских и арабских аналогов. Он выразил сожаление по поводу того, что в России экономические дисциплины преподаются преимущественно по западным учебникам, игнорируя уникальный опыт 193 национальностей страны.
«И что с того, что Оксфорды и Гарварды? Они что, с небес спустились? Те же люди», - отметил глава ДСМР.
Крганов подытожил, что России стоило бы обратить внимание и внимательно изучить мудрость и хитрости собственных народов, чтобы адаптировать эти уловки под собственную, уникальную экономическую модель.
Ранее KP.RU сообщил, что Крганов высказался о стойкости духа российского народа, вне зависимости от его национальности и вероисповедания.