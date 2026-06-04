Муфтий Крганов призвал пользоваться татарской хитростью в экономике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов предложил разработать учебник по экономике, который бы учитывал «положительный опыт экономических систем различных народов» России. С таким заявлением он выступил на сессии «Религия и экономика» в рамках Петербургского международного экономического форума.

«У всех народов есть свои хитрости. Говорят же, что татары хитрые», - заявил муфтий на ПМЭФ.

Крганов подчеркнул, что западная экономическая модель отличается от китайских, индийских и арабских аналогов. Он выразил сожаление по поводу того, что в России экономические дисциплины преподаются преимущественно по западным учебникам, игнорируя уникальный опыт 193 национальностей страны.

«И что с того, что Оксфорды и Гарварды? Они что, с небес спустились? Те же люди», - отметил глава ДСМР.

Крганов подытожил, что России стоило бы обратить внимание и внимательно изучить мудрость и хитрости собственных народов, чтобы адаптировать эти уловки под собственную, уникальную экономическую модель.

Ранее KP.RU сообщил, что Крганов высказался о стойкости духа российского народа, вне зависимости от его национальности и вероисповедания.