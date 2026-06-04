Замурованное в стену тело 99-летней женщины нашли в Австрии

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Австрийская полиция обнаружила тело 99-летней женщины, замурованное в стене дома около входа в подвал. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Инцидент произошел в Мюнхендорфе 28 мая. Полиция и пожарные силой проникли в дом 99-летней женщины, а служебные собаки обратили внимание на стену возле входа в подвал дома. За стеной было найдено сильно разложившееся тело пожилой женщины. По предварительным данным, признаков насильственного преступления не обнаружено.

Прокуратура проводит расследование и назначила вскрытие, чтобы установить дату смерти женщины. Правоохранительные органы также расследуют подозрение в мошенничестве с социальным обеспечением и возможном сокрытии смерти с целью продолжения получения пенсии.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Германии мужчина замуровал партнершу по бизнесу в стене собственного паба. Владелец паба арестован и подозревается в убийстве.