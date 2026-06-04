Архангельская область и китайские партнеры договорились о сотрудничестве в развитии порта

Александр Цыбульский отметил важность Архангельского порта не только как инфраструктурного объекта Севморпути, но и как элемента развития Арктики. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Архангельской области Александр Цыбульский встретился с председателем компании Hainan Yangpu NewNew Shipping Co., Ltd госпожой Фан Юсинь. Главной темой переговоров стало развитие регулярных перевозок по линии «Арктический экспресс №1», а также возможное участие китайской стороны в создании международного порта Архангельск.

Ключевым итогом встречи стало решение в ближайшее время подписать меморандум о сотрудничестве по проекту глубоководного района порта.

Взаимодействие региона с NewNew Shipping длится уже несколько лет. Начав с тестовых рейсов, партнёры создали полноценный мультимодальный маршрут между Архангельском и базовыми портами КНР. Флагманский проект получил название «Арктический экспресс №1». Он соединяет Москву и столицу Поморья с Китаем через железную дорогу до Архангельска, а затем морскую часть по Северному морскому пути и далее до портов дружественного государства.

Как отметил Александр Цыбульский, за два года им удалось преодолеть объективные трудности и выйти на сотрудничество на постоянной основе. По его словам, совместный проект сегодня уже не эксперимент, а полноценный экспортный маршрут, отвечающий интересам обеих стран. Губернатор подчеркнул, что Северный морской путь — стратегический актив, который предстоит превратить в устойчивую глобальную логистическую систему, и совместными усилиями уже создан прочный фундамент для дальнейшего развития.

Маршрут стартует от станции Белый Раст под Москвой, следует по железной дороге до Архангельска (1200 километров), а затем морским путём (6600 морских миль) до китайских портов Шанхай, Тяньцзинь, Тайцан и Наньша. Общее время в пути — 20–25 дней, что на 55% быстрее маршрута через Суэцкий канал. За навигацию 2024–2025 годов выполнено 7 экспортных и 7 импортных рейсов, перевезено 17,5 тысячи контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Из Китая везут автозапчасти, стройматериалы, легковые авто, одежду, обувь и сырьё, обратно — пиломатериалы, целлюлозу, полиэтилен, картон, продовольствие. Средняя загрузка судна — около 500 контейнеров - примерно 5 тысяч тонн. Ранее, в марте, стороны уже договорились организовать не менее 5–6 рейсов в предстоящую летнюю навигацию.

Особое внимание уделили проекту «Международный порт Архангельск» — строительству новой инфраструктуры на восточном берегу Двинского залива. Это создаст альтернативный маршрут для грузов в Азию. А порт Архангельск может стать одним из стратегических инфраструктурных объектов Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора, а также превратится в ключевой элемент опорной зоны развития Арктики.

Госпожа Фан Юсинь заявила, что у Архангельской области очень выгодное географическое положение, и компания возлагает большие надежды на развитие порта и маршрута. Она пояснила, что пока здесь есть объективные сложности с приёмом судов большой грузоподъёмности. Международные порты рассчитаны на приём судов грузоподъемностью 80 тысяч тонн и с осадкой до 15 метров. Сейчас при поддержке правительств двух стран идёт проектирование таких судов, поэтому китайская сторона готова участвовать в дноуглублении Архангельского порта.

Александр Цыбульский подчеркнул, что проект важен не только как инфраструктурный объект Севморпути, но и как элемент развития Арктики, а совместная работа укрепит доверие и партнёрство между странами.